Wichtige SVO-Partie

Den Ersten und den Fünften der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 1 trennen gerade einmal drei Punkte. Mittendrin ist als Vierter der SV Oberhausen, der den Rang unbedingt verteidigen möchte, um in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Deshalb sind die direkten Duelle wichtig, so auch die Partie am Sonntag um 14.45 Uhr beim unteren Tabellennachbarn SV Mittelreidenbach.