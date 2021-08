Wichtige Praxistipps für den Umgang mit dem Rollator

Plus

Wichtige Tipps für den Rollator: Die Griffe des Rollators sollten so eingestellt sein, dass die Arme leicht angewinkelt sind. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Schultern hochziehen müssen, sollten Sie die Griffeinstellung ändern. Schieben Sie den Rollator nicht wie einen Schubkarren oder Einkaufswagen vor sich her. Ihre Position sollte aufrecht und immer nah an dem Rollator sein. So verhindern Sie, dass Sie wegrutschen oder sogar stürzen. Wenn Sie mit Ihrem Rollator in der Dämmerung oder Dunkelheit unterwegs sind, sollten Sie gut gesehen werden. Dabei helfen Reflektoren am Rollator. Aber auch helle Kleidung, zumindest ein heller Schal und andere helle Accessoires oder an der Kleidung angebrachte Reflexbänder, tun viel dafür, dass man Sie als Verkehrsteilnehmer gut wahrnehmen kann. Der Bremse kommt beim Rollator eine wichtige Rolle zu: Wenn Sie eine Bordsteinkante überwinden müssen, sollten Sie zunächst bremsen, dann den Rollator leicht anheben, erst dann die Bremse wieder lösen und den Rollator über die Bordsteinkante schieben. Denken Sie bei Ihrem Einkauf daran, dass Sie den Korb am Rollator nicht zu schwer beladen. Das Höchstgewicht beträgt in der Regel fünf Kilogramm. Die