Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 22:43 Uhr

Wichtig für Patienten

Bürgermeister Neuhoff teilte ferner mit, dass es am heutigen Donnerstag in Mainz ein weiteres Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Bezug auf die Schließung der ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) in Wissen geben wird. Teilnehmen werden unter anderem Landrat Peter Enders und der Kreisobmann der Ärzteschaft, Dr. Michael Theis.