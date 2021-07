Westerwaldbank unterstützt die Hochwasserhilfe aus der Region per Crowdfunding

Der Wiederaufbau nach der Hochwasser-Katastrophe kostet viel Kraft – und auch viel Geld. Da sind Zusammenhalt und unbürokratische finanzielle Hilfestellung wichtiger denn je. Deshalb hat auch die Westerwaldbank beschlossen, sich zu beteiligen: „Als Genossenschaftsbank ist es uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen in Not jetzt schnell und unkompliziert Hilfe zu leisten“, so Vorstandssprecher Wilhelm Höser.