Werner Mertens: Sein Lebenswerk wurde zerstört

„Obwohl er bereits 87 Jahre alt war, begleitete er die Are-Gilde bis kurz vor seinen Tod mit voller Schaffenskraft, mit künstlerischer Leidenschaft, mit hilfreichen Händen und Gedanken bei allen Aktionen“, erinnert sich Präsidentin Eva-Maria Kreuter. Trotz der Ahrflut, die Mertens besonders schwer traf: Neben Arbeitsmaterialien wurde sein Fotoarchiv und damit sein Lebenswerk zerstört.

„Er stand vor dem persönlichen Nichts“, so Kreuter. Die Are-Gilde wird Werner Mertens sehr vermissen. Seit 1996 war der Fotograf Mitglied der Künstlergemeinschaft. „Das sind 25 Jahre begeistertes Kunstschaffen in Fotografie, Film und Dokumentation“, betont die Präsidentin der Are- Gilde. peo