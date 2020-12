Werner Dupuis kommentiert: Musterbeispiel funktionierender Kommunalpolitik

Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 15:29 Uhr

Die Beschaffung der 160 Tablets für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Kastellaun kann man getrost als Musterbeispiel funktionierender Kommunalpolitik bezeichnen.

Unbürokratisch, schnell und ohne auf die eigene Profilierung zu achten, wurde der Antrag der SPD-Faktion zum Kauf der mobilen Endgeräte für alle Grundschüler, die keinen handlichen Computer für den digitalen Unterricht ihr Eigen nennen durften – aus welchen Gründen auch immer –, beschlossen.

Ohne abzuwarten, bis der Markt der Endgeräte angesichts der hohen Nachfrage leer gefegt ist, ohne lange Diskussionen um das Für und Wider und ohne die Finanzierung dieser 69.000 Euro teuren Investition durch irgendwelche Programme abzusichern, wurde der Kauf in einer spontanen Sondersitzung beschlossen.

Die Chancengleichheit ihrer Kinder in Corona-Zeiten lag den Kommunalpolitikern am Herzen. Dies umgehend in die Tat umzusetzen, war der konsequente Schritt.

E-Mail an den Autor: werner.dupuis@rhein-zeitung.net