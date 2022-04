Werbekampagne für Pflegeberufe gestartet: Wissener Klinik wirbt um neue Auszubildende

Mit einer Werbekampagne will das St. Antonius Krankenhaus mit der Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion und heimischen Abgeordneten, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die Lobby der Pflegeberufe in der Politik vorantreiben.

Um den immer komplexeren Aufgaben in der Pflege Rechnung zu tragen, werden seit 2020 in Wissen am St. Antonius Krankenhaus, im Seniorenzentrum St. Hildegard sowie in der Sozialstation Hamm-Wissen Auszubildende in der Pflege generalistisch ausgebildet. Das heißt, dass die überholte Aufteilung der Pflegeberufe in „Gesundheits- und Krankenpflege“, „Altenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ aufgelöst ist.

Mit der generalistischen Pflegeausbildung wird nun ein einheitlicher Heilberuf angeboten. In Wissen erhalten die Auszubildenden professionelle Unterstützung durch 16 Praxisanleiter, die pädagogisch und fachlich in einer zweijährigen Weiterbildung geschult wurden.

Durch jährliche Fortbildungen sind sie immer auf dem aktuellen Stand, gerade in Bezug auf die neue Ausbildung. Sie begleiten die Auszubildenden, leiten an, vernetzen Theorie und Praxis und begleiten schulische Prozesse. Auch Fachkräfte vor Ort geben ihre Expertise gerne weiter und punkten nicht selten durch ihre reichen Erfahrungen aus der Pflege.

Die schulische Unterstützung findet in der staatlichen Krankenpflegeschule Kirchen und ab August auch an der Berufsbildenden Schule in Wissen statt.