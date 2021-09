Wer zählt die Wahl aus?

Im heimischen Bundestagswahlkreis 176 gibt es 292 Wahlbezirke (Urnen- und Briefwahl). Ein durchschnittlicher Wahlvorstand ist mit fünf bis acht Personen besetzt. Somit sind im Wahlkreis in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Hochtaunus etwa 1800 ehrenamtliche Helfer am Sonntag an der Durchführung der Wahl beteiligt.