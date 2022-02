Die Diskussion folgt in fast jeder Gemeinde oder Stadt – in Bad Sobernheim lohnt ein Blick auf den Marktplatz – in regelmäßigen Abständen. Es mögen ja nur vereinzelte Hundebesitzer sein, aber die Zahl der Hinterlassenschaften auf den Gehwegen, Spielplätzen, in den Parks oder Wanderwegen kann einen da schon zweifeln lassen.