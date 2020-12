Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 22:24 Uhr

gefährlich. Sie sollten sich deshalb impfen lassen. Empfohlen wird eine Grippeimpfung außerdem für medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen sowie im Gesundheitswesen, dazu für Schwangere und Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) stellte sich in einer Stellungnahme vom Juli gegen die Idee der Impfung für jedermann – auch, weil dann der Impfstoff für die Risikogruppen nicht reichen könnte. Zum Schutz der Menschen und zur Entlastung der Gesundheitssysteme sei der größte Effekt zu erreichen, wenn die Impfquoten vor allem in den Risikogruppen „erheblich gesteigert“ werden, hieß es. Manche Krankenkassen kündigten dennoch an, allen Versicherten die Impfung wegen der Pandemie gratis anzubieten.