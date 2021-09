Wer kommt wo in der Marienhaus-Gruppe unter?

In Adenau zieht die Ehrenwall’sche Klinik mit 20 Tagesbetten in das St.-Josef-Krankenhaus ein. Im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr wird ab Mitte September die Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Klinik auf Ebene 4CD unterkommen. Die Gefäßklinik Dr.