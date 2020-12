Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 17:27 Uhr

In Asbach bleiben die Kontaktdaten auch nach dem Umzug in die Thelenberger Straße bestehen: Die Ambulanz ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0171/910 28 89 (Erwachsene) und von 8 bis 10 Uhr unter Telefon 0171/655 37 69 (Kinder) erreichbar. In Neustadt finden Patienten die Ambulanz auf dem Parkplatz in der Hauptstraße 15. Die Terminvergabe erfolgt über die Hausarztpraxen Albers und Hausmedizin im Alten Amt unter Tel. 02683/939.065 und 02683/3899. In Unkel wird montags bis freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr eine offene Sprechstunde in der Ambulanz in der Schulstraße 6 angeboten. Zusätzliche Termine vergeben teilnehmende Arztpraxen.