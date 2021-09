Plus

Günter Kern hat seinen Job in der Verwaltung zunächst von der Pike auf gelernt. Nach einer Verwaltungslehre bei der Verbandsgemeinde Loreley durchlief er seine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst an der Verwaltungsfachhochschule in Mayen, erwarb darüber hinaus das Verwaltungsdiplom bei der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Koblenz. 1979 wurde er Ordnungsamtsleiter der VG Loreley.