Die Müller & Müller-Gruppe mit Sitz in Limburg ist nach eigenen Angaben ein „unabhängiger und inhabergeführter Immobilieninvestor, der bundesweit in unterschiedliche Immobilientypen investiert.“

Geschäftsführer sind Stephan und Christoph Müller, die in der Region vor allen Dingen als frühere Geschäftsführer des 2018 verkauften Möbelhauses Müllerland in Görgeshausen bekannt sind. Zum Immobilienportfolio der Gruppe, das unter anderem Einzelhandelsflächen, Büros und Wohngebäude umfasst, gehört unter anderem das Einkaufszentrum rund um den Lebensmitteleinzelhändler Kaufland samt dem angrenzenden Gartencenter Dehner in Limburg. aeg