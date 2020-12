Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 18:15 Uhr

Wer hat am Samstag die „Wonderfrolleins“ in Brey besucht?

Weil eine 87-jährige Frau aus Brey positiv auf das Coronavirus getestet wurde, die zuvor am vergangenen Samstag, 7. März, die Veranstaltung „Wonderfrolleins – Musik der 50er- und 60er-Jahre“ in Brey mit 200 Menschen besucht hatte, sucht das Kreisgesundheitsamt derzeit nach weiteren Kontaktpersonen. Alle Personen, die ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen haben, werden gebeten, enge soziale Kontakte vorerst zu meiden.