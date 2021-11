Wenn's eilig ist: So findet man die nächste Notfallapotheke

In Deutschland ist laut dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker – Aponet.net – der Notdienst der Apotheken gesetzlich festgelegt und kostet in der Zeit von 20 bis 6 Uhr eine Gebühr von 2,50 Euro. An Sonn- und Feiertagen kann sie den ganzen Tag fällig werden. Ein Notdienstkalender regelt die Reihenfolge, wann welche Apotheke Dienst hat.