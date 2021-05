Plus

In der aktuell gültigen ersten Stufe sind Veranstaltungen in Innenräumen nur für besondere Zwecke gestattet: zum Beispiel bei einem öffentlichen Interesse oder für die Feier von Gottesdiensten. Hierfür gelten strenge Hygienevorgaben, Genehmigungsvorbehalte und Anzeigepflicht. Die Kontaktdaten sollten möglichst elektronisch erfasst werden. Ein tagesaktueller Test ist Pflicht. In Außenbereichen können sich bis zu 100 ungeimpfte Personen aufhalten, es gilt auch dort eine Testpflicht.