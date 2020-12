Im Hinblick auf die Rolle der Funktionsträger vor Ort in Nister hat Dr. Markus Müller die Spruchkammerakten von NS-Bürgermeister und Ortsgruppenleiter mit Mühe aufgespürt, denn sie befanden sich nicht in Koblenz (Französische Zone), sondern in Wiesbaden (Amerikanische Zone) und Düsseldorf (Britische Zone). „Bei aller Vorsicht im Umgang mit den Entlastungsdokumenten möchte man doch – auch nach wissenschaftlichem Forschungsstand und zahlreichen Gesprächen mit Historikern – vermuten, dass der örtliche Einfluss unerheblich war“, stellt Müller fest.