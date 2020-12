Bundesweit verursachen die Geschehnisse in der Kita in Koblenz ein Medienecho – und in den sozialen Netzwerken geht es ohnehin hoch her. Ein Hauptakteur auf Facebook und Instagram ist der Verein Kinderseelenschützer in Bochum. 2019 gegründet, hat er zum Ziel, Kindern, die Missbrauchsopfer wurden, und deren Familien zur Seite zu stehen. Die Mitstreiter um den Vorsitzenden Dennis Engelmann agieren bundesweit, haben laut Engelmann schon diverse Missbrauchsopfer betreut. Doch einen Fall wie den in Koblenz, der auch nur annähernd ähnliche Dimensionen angenommen hat, hatten sie noch nicht.