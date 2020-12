Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 18:31 Uhr

Mittwoch, 10. Juni: Shakers

Donnerstag, 11. Juni: Impact

Freitag, 12. Juni: The Hard Knocks

Samstag, 13. Juni: Fade Out

Sonntag, 14. Juni: The Basement

Alle Konzerte starten gegen 20 Uhr. Einfahrt ist jeweils ab 19 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro pro Konzert für zwei Autoinsassen; ein Rückbankticket kostet neun Euro; vier Personen zahlen 30 Euro – jeweils zuzüglich 3 Euro Gebühr. Mehrfachkonzertkarten gibt es allerdings keine.

An der Abendkasse sind keine Karten erhältlich, es gibt sie ausschließlich nach Vorbestellung via Internet unter https://shop.ticketpay.de/1H6Z4YQF (bitte genau an diese Kombination halten).