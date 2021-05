Welche Aufgaben hat der Landtag Auch der neue rheinland-pfälzische Landtag wird 101 Mitglieder haben. Bei der konstituierenden Sitzung heute übernehmen alle neu gewählten Landtagsabgeordneten offiziell ihr Mandat. Im Mittelpunkt der Sitzung stehen die Wahl des Landtagspräsidenten und des Landtagspräsidiums, die Abstimmung über eine vorläufige Geschäftsordnung sowie insbesondere die Wahl der Ministerpräsidentin.

Die Minister und Ministerinnen werden heute in der Staatskanzlei ernannt und anschließend vom Landtag bestätigt sowie vereidigt. Einmal im Monat tagt der Landtag zwei oder drei Tage als Ganzes (Plenum), um Gesetze und Anträge zu beraten und zu beschließen, aktuelle Themen zu erörtern und Fragen an die Regierung zu stellen. In der Zeit zwischen den Plenarsitzungen tagen die Ausschüsse. Sie sind kleine, spezialisierte Arbeitsgremien, in denen die Abgeordneten die Detailarbeit leisten und Empfehlungen für das Plenum erarbeiten.