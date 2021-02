Plus

Die Seniorenresidenzen Felkebad in Bad Sobernheim mit den Gebäuden in der Königsberger Straße sowie Malteserstraße werden aktuell aufgrund der Corona-Fälle in der Malteserstraße beide von Marietta Heiler-Eckes geleitet. In der Königsberger Straße sind 108 Senioren untergebracht, zudem gibt es 69 Plätze für betreutes Wohnen. In der Malteserstraße wohnen 45 ältere Menschen.