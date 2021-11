Weiterer Auftritt im Dezember geplant

Das Programm der Theatergruppe geht auch in Niederbieber weiter. So bringen „Die Findlinge“ am 12. Dezember um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) das Stück „Hosianna oder das Wunder von Coburn Castle“, eine Weihnachtsgeschichte für Erwachsene, im Gasthaus „Zur Aubach“ zur Aufführung.