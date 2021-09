Weitere Workshops geplant

Die Stadt Neuwied plant weitere Workshops, um gemeinsam mit den Bürgern am Starkregenvorsorgekonzept zu arbeiten. Diese finden für Heimbach-Weis und Gladbach am Montag, 6. September, 18.30 Uhr, in der Festhalle Heimbach-Weis, Flurstraße, für Engers und Block am Montag, 13. September, 18.30 Uhr, in der Sporthalle Engers, Weiser Straße, für Segendorf und Rodenbach am Dienstag, 21. September, 18.30 Uhr, im Parkwald Segendorf, Monreposstraße, sowie für Altwied und Niederbieber am Montag, 4. Oktober, 18.30 Uhr, in der Sporthalle Niederbieber, Augustenthaler Straße 23, und für Feldkirchen und Irlich am Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle Irlich, Apostelstraße, statt. Für die Innenstadt und Heddesdorf ist eine Veranstaltung am Mittwoch, 6. Oktober, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule, Amalie-Raiffeisen-Saal, Heddesdorfer Straße 33, geplant.