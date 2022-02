Weitere Wolfsnachweise Nicht nur in der VG Altenkirchen-Flammersfeld, auch in der VG Asbach gab es in jüngster Zeit Wolfsnachweise, die auf der Seite des Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) des Landes nachzulesen sind. Am 22. Januar haben der Rüde GW1896m und die GW1415f in der VG Asbach zwei Schafe gerissen.

Vom 28. Januar gibt es einen Fotonachweis, solche Aufnahmen sind aber in der Regel keinem Individuum zuordenbar. Am selben Tag hat GW1999f ein wild lebendes Reh gefressen. Von der Fähe gab es seit Sommer vergangenen Jahres keinen Nachweis mehr. GW1999f ist Nachwuchs des Leuscheider Rudels aus dem Jahr 2020, der im Februar 2021 zum ersten Mal mittels Kot nachgewiesen wurde. Noch nicht aufgeführt, weil noch nicht als Wolfsriss bestätigt, ist ein Damwildriss in Asbach vom 10. Februar. Das Kluwo hat DNA-Spuren gesichert, die Auswertung in Gelnhausen dauert meistens zwei bis drei Wochen.