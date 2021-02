Weitere Urwahlen

Neben Wolfgang Matz kandidiert auch Hanno Hofmann für das Amt des Neuhäuseler Ortsbürgermeisters, die Wahlen finden parallel zur Landtagswahl am 14. März statt. Weitere Urwahlen der VG Montabaur wird es in Niederelbert mit Kandidatin Carmen Diedenhoven und in Oberelbert mit Kandidat Sebastian Stendebach geben (wir berichteten).