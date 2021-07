Weitere Themen der Stadtratssitzung

Plus

Insgesamt 36 Tagesordnungspunkte muss der Neuwieder Stadtrat im öffentlichen Teil seiner Sitzung am Donnerstag abarbeiten. Neben dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan und den entsprechenden Bauvorhaben sind weitere Bebauungspläne Thema im Rat. Dabei geht es unter anderem um eine Bebauungsplanänderung für eine Fläche an der Aubachstraße in Niederbieber. Dort soll ein Hospiz entstehen. Außerdem soll der Stadtrat den Bebauungsplan für eine neue Stadtzufahrt aufstellen. Geplant ist ein umfangreiches Vorhaben, das eine neue Einmündung von der B 42 in die Langendorfer Straße sowie den Neubau einer Eisenbahnüberführung umfasst. Dieser Neubau soll die bestehende Überführung in der Straße „Am Schlosspark“ ersetzen, wo ein Wendehammer angelegt wird. Und auch an drei Sportplätzen soll sich etwas tun: Die Stadt möchte sämtliche Flutlichtmasten der Sportanlagen auf LED-Technik umrüsten – und setzt für das laufende Jahr drei Prioritäten. Neue Lichtmasten sollen der Sportplatz Rodenbach, der Sportplatz Heimbach-Weis und der Sportplatz Feldkirchen erhalten, sofern der Stadtrat einer außerplanmäßigen Ausgabe von 170.000 Euro zustimmt. hrö