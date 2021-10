Weitere Themen auf der Tagesordnung Der Verkehr in Neuwied ist ein wichtiges, aber nicht das einzige Thema, mit dem sich der Stadtrat heute Abend befassen wird. Auf der Tagesordnung der Ratssitzung steht zum Beispiel auch der geplante Um- und Ausbau der Deichwelle, die zu einem modernen Spaß- und Familienbadwerden soll, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich, die der Stadtrat beschließen muss.

Außerdem geht es in der Sitzung um den Ausbau der Wilhelmstraße, für den eine Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn beantragt werden soll. Auch das Investitionsprogramm zum beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen und der erste Bericht zur Stadtentwicklungsstrategie 2030 stehen auf der Tagesordnung. Darüber hinaus stehen Ergänzungswahlen für zwei Ausschüsse an, und die AfD-Fraktion beantragt, einen neuen Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, öffentliche Ordnung und Katastrophenschutz zu gründen. Auch darüber wird der Stadtrat heute diskutieren. hrö