Die Präsentation des Linienbündels für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich diente der Information und der Abstimmung mit den einzelnen Orten. In den kommenden Wochen wird das Linienbündel in den Gemeinden vorgestellt. Anfang Dezember entscheidet der Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises über die Ausschreibung.

Zuvor kommt es zu einem Beteiligungsverfahren, in dem Gemeinden und Schulen Änderungen und Verbesserungsvorschläge einbringen können. Die Information von Daniel Junghans stieß bei den Vertretern der Gemeinden weitgehend auf Zustimmung. Einig waren sich alle, dass das neue Linienbündel für eine deutliche Verbesserung des ÖPNV im Bereich Aar-Einrich sorgt.

Von den Zuhörern angeregt wurde eine Anbindung an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) von Hahnstätten in Richtung Hünfelden-Kirberg mit der damit verbundenen kürzeren Fahrzeit aus dem Aartal mit dem Schnellbus in Richtung Wiesbaden. up