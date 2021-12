Plus

Die Stimmen für den Erhalt des Gymnasiums auch aus den Kreisen prominenter Unterstützer reißen nicht ab. So hat sich inzwischen unter anderem Sebastian Krumbiegel, Sänger der Band „Die Prinzen“ in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Der Musiker war vor einigen Monaten zusammen mit Schülern des Gymnasiums in einer Quizshow aufgetreten und so auf Nonnenwerth aufmerksam geworden. Das Youtube-Video ist über den Kanal der Initiative „Rettet Nonnenwerth“ zu finden.