Weitere musikalische Höhepunkte

Noch in diesem Jahr gibt es weitere musikalische Höhepunkte in der Abteikirche Maria Laach: Am Sonntag, 28. November, um 19 Uhr ist die Trierer Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer zu Gast, um das diesjährige Benefizkonzert des Vereins Freunde und Förderer der Abtei Maria Laach zu bestreiten. Bei den beiden festlichen Konzerten zum Jahreswechsel am Freitag, 31.