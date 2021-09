Weitere Lehrer der Musikschule gehen in den Ruhestand

Plus

Zum neuen Schuljahr gibt es an der Musikschule Neuwied weitere personelle Veränderungen. Neben Beatrice Borm-Bürgstein verabschieden sich weitere Lehrer in den Ruhestand, teilt die Musikschule mit. Generationen von Schülern verdanken Karl-Heinz Singer ihre musikalische Ausbildung. Singer gab mehr als 20 Jahre Gitarrenunterricht und bildete auch an der E-Gitarre aus. 40 Jahre lang war Christel Voigt an der Musikschule Neuwied. Zusätzlich zum Klavierunterricht hielt Voigt zahlreiche musikalische Vorträge mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten in Seniorenheimen. Auf mehr als 30 Jahre Unterrichtstätigkeit blickt Eberhard Hohn als Dozent für Heimorgel und später für Keyboard zurück. Neben seiner Tätigkeit als Organist und Chorleiter war ihm die musikalische Nachwuchsförderung ein persönliches Anliegen. Als Lehrkraft für Blockflöte und Querflöte verlässt Mechthild Palberg die Musikschule der Stadt Neuwied. Jahrzehntelang ist sie selbst als Musikerin tätig, in unzähligen Konzerten trat und tritt sie kammermusikalisch oder solistisch auf. Diese Erfahrungen ließ sie in ihren Unterricht einfließen und begeisterte fürs Musizieren.