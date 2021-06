Weitere Konzerte im Juni Für das Programm des Akademiesommers haben sich laut Webseite noch einige Künstler angemeldet. Am Mittwoch, 16. Juni, um 19.30 Uhr, präsentiert The Gentlemen’s Jazztett den entspannten „Jazz on a summer’s day“.

Am Sonntag, 20. Juni, bilden um 11.00 Uhr Posaunisten, Hornisten und Trompeter das Quartett der Brassfabrik 4.0 . Das New Ideas Chamber Orchestra konzertiert am Donnerstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr in Kooperation mit der Europäischen Union für Jugendmusikwettbewerbe (EMCY) und am darauffolgenden Sonntag, 27. Juni, lädt Helicoptopus , ein junges Jazz- & Fusion-Quartett aus Mainz, um 11.00 Uhr ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.