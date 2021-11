Weitere Impfbus-Termine bei Sportvereinen

Der organisierte Sport unter Federführung der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz setzt seine Kampagne mit Impfbus-Terminen bei Sportvereinen fort. Bei mehr als 20 Terminen wurden bereits Tausende Impfungen vorgenommen, damit konnte insbesondere den Zwölf- bis 17-Jährigen ein unkompliziertes Impfangebot gemacht werden. In den nächsten Wochen folgen weitere Termine.

„Lasst eure Kinder impfen. Es ist nicht nur der einzige Weg aus der Pandemie, auch wird es nur so möglich sein, dass sie auch in Zukunft bei steigenden Zahlen weiter Sport in ihren Vereinen treiben können“, appelliert Monika Sauer, die Präsidentin des Sportbundes Rheinland.