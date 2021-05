Weitere Förderung für Prof. Dr. J. Anton Zensus Noch eine weitere Förderzusage für Bonn wurde jüngst in Brüssel bekannt gegeben: Auch Prof. Dr. J.

Anton Zensus, Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie, erhielt eine Förderzusage des ERC. „Wir gratulieren sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Die ERC-Förderungen sind auch ein gemeinsamer Erfolg unserer in der Bonner Forschungsallianz Bora eng verbundenen Institutionen und des Wissenschaftsstandortes Bonn“, so der Rektor der Universität Bonn, Prof. Dr. Michael Hoch.