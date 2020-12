Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 11:43 Uhr

Weitere Einrichtung öffnet bald

Noch in diesem Jahr soll ein weiteres Frauenhaus im Land öffnen, und zwar in Andernach. Dort können nach Auskunft des Trägers, des DRK-Kreisverbandes Mayen-Koblenz, bis zu zehn Frauen und fünf Kinder untergebracht werden. „Wir haben dort ein Objekt in Aussicht und stehen vor dem Abschluss des Mietvertrages“, erläutert Bernhard Schneider, der DRK-Geschäftsführer.