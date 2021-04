Weitere Bauprojekte in den Schulen

Die Förderung der Digitalisierung ist nicht das einzige Vorhaben an den Schulen der Verbandsgemeinde Montabaur. So bekommt die Augst-Schule in Neuhäusel im Bereich der Kletterwand auf dem Schulhof einen Fallschutz. Auch die Kletterwand selbst muss saniert beziehungsweise ausgetauscht werden.