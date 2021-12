Weinprobe für zwei Personen zu gewinnen

Die Winzerfamilie Lingen in Bad Neuenahr war zwar von der Flut betroffen, hat aber gute Tropfen retten können. Unsere Leser können jetzt eine Weinprobe im Weingut für zwei Personen gewinnen. Außerdem gibt es für zu Hause ein ausgewähltes Weinpaket mit zwölf Flaschen zum Mitnehmen. Wann die Probe stattfinden wird, kann individuell vereinbart werden. Wer die Weinprobe bei den Winzern an der Ahr gewinnen möchte, sendet eine E-Mail mit dem Stichwort „Weinprobe“, seinem Namen und Kontaktdaten bis einschließlich Freitag, 10. Dezember (Einsendeschluss), an die Adresse