Weinlounge: Erteilt der Gemeinderat sein Einvernehmen?

Mit dem möglichen gemeindlichen „Einvernehmen zum Bauantrag auf Anlegung einer Wein- und Bistrolounge am Festplatz in Ortsteil Eller“ wird sich der Gemeinderat Ediger-Eller in öffentlicher Sitzung befassen. Diese beginnt am Dienstag, 15. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus.