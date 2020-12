Rheinland-Pfalz

Während die Rheinland-Pfälzer noch bei spätsommerlichen Temperaturen die Sonne genießen, brüten in vielen Amtsstuben die Verantwortlichen über der Frage: Können in Zeiten von Corona Weihnachtsmärkte stattfinden? Und wenn ja, in welcher Form? Auch wenn die Antworten darauf in den einzelnen Städten unterschiedlich ausfallen, ist eines klar: Weihnachtsmärkte in der geselligen Art, wie sie viele Menschen kennen und lieb gewonnen haben, wird es in diesem Jahr wohl nicht geben.