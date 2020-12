Mayen

Das war’s für Wolfgang Treis: Der 60-Jährige ist am Mittwochabend als Oberbürgermeister der Stadt Mayen verabschiedet worden. Während der Feierstunde in der Aula der Dachdeckerfachschule, in der auch sein Nachfolger Dirk Meid ins Amt eingeführt wurde, fanden zahlreiche Festredner noch einmal lobende Worte für den scheidenden Stadtchef.