In der Sitzung des Sinziger Hauptausschusses, die als Videokonferenz erfolgte, sind der FWG-Fraktionsvorsitzende Friedhelm Münch und Bürgermeister Andreas Geron aneinandergeraten. Stein des Anstoßes: die prognostizierten Kosten für die Einrichtung der temporären Kita-Plätze. Auf Nachfrage geht Geron von einer Summe in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro pro Gruppe aus – für den Jahngarten also rund 450.000 Euro.