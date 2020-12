Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 17:31 Uhr

Wegen Corona: Radwege-Aktionstag auf 2021 verschoben Der eigentlich für den 29. August 2020 geplante Radwege-Aktionstag wird wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Den neuen Termin will der Kreisverband im Verkehrsclub Deutschland (VCD) zum Jahreswechsel bekannt geben.

Das Interesse an der Veranstaltung sei so groß, dass die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen gefährdet sein könnte. Dieses Risiko möchte man nicht eingehen. Etwa 70 Unterstützer, Kommunen, Organisationen, Unternehmen und Förderer hatten sich bereits vorab bei Koordinator Uli Schmidt gemeldet. „Auch Sponsoren aus dem Umfeld des Fahrrads, die etwas beitragen wollen, weisen wir nicht ab“, so Schmidt mit Blick auf 2021.