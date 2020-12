Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 12:16 Uhr

Vor Ort gibt es keine Tickets. Für das Erftmuseum und den Wasserpark gibt es natürlich auch Hygienekonzepte. Im Museum gilt eine Maskenpflicht, zudem sollte man Abstand zu anderen Menschen halten. Der Wasserpark ist in den Ferien dienstags bis sonntags von 10 bis 14 und 15 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb der Ferien hat er dienstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils von 10 bis 14 und 15 bis 19 Uhr. Kombitickets (gültig für den Wasserpark und das Erftmuseum) kosten 4,50 Euro für Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren (ermäßigt 2 Euro), Erwachsene zahlen 4 Euro (ermäßigt 2 Euro). Weitere Infos gibt es unter www.naturparkzentrum-gymnichermuehle.de, unter Tel. 02237/638 80 20 und per E-Mail an info@gymnichermuehle.de