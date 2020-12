Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 18:31 Uhr

Was wird aus der Kleingartenanlage? Besonders die geplante Umgestaltung des Bereichs am Schartwiesenweg sorgt für reichlich Diskussionen. „Die Verkleinerung des Bereichs der Kleingartenanlage steht seit Jahrzehnten im rechtskräftigen Bauplan“, schildert Quartiersmanagerin Michaela Wolff. Nach diesem Plan dürften auf den einzelnen Plätzen keine Hütten stehen, diese werden aber noch von der Stadt geduldet.