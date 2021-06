Plus

Die spektakuläre Wende im Dreikönigenhaus, dem früheren Eltz-Rübenacher Hof, lenkt den Blick automatisch auf den Florinsmarkt. Bekanntlich ruhen dort die Arbeiten am Alten Kaufhaus und im Bürresheimer Hof – auch deshalb, weil weder öffentliche noch private Geldgeber für den Endausbau der Gebäude in Sicht sind. Dabei ging es um einen für viele Koblenzer interessanten Zweck: Veranstaltungen und Vorlesungen an einer neuen Schnittstelle für die Hochschulregion Koblenz.