Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 12:05 Uhr

Was tun bei dubiosen Bankanrufen?

Ob ein Anruf tatsächlich aus einer Bank kommt, kann durch einen Rückruf überprüft werden. Die Telefonnummer der Sparkasse Siegen lautet 0271/596.111 und die der Volksbank in Südwestfalen 0271/230 00. Wer einen Anruf erhalten hat, der ihm im Nachhinein verdächtigt vorkommt und in so einem Gespräch persönliche Daten zum Konto oder zum Online-Banking an die Anrufer weitergegeben hat, sollte sicherheitshalber die Kontokarten und den Online-Banking-Zugang sperren lassen.