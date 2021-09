Was sind Tiny-Häuser?

Plus

Tiny-Häuser, übersetzt winzige Häuser, sind keine neue Erfindung. Ihr Ursprung liegt in den USA. Dort ist es eine richtige Bewegung geworden, sein Leben in Klein- und Minihäusern in der Größe zwischen 15 und 45 Quadratmetern zu verbringen. Sie sind platzsparend, meist sehr umweltfreundlich und zudem preislich günstig. Sie sollen das nachhaltige und kostengünstige Wohnen von Einzelpersonen, Familien und kleinen Wohngemeinschaften ermöglichen. Je nach Alter und Anzahl der Kinder ist es durchaus möglich, auch mit einer vierköpfigen Familie in einem Tiny-Haus zu wohnen. Eine bessere Alternative als ein Container.