Was sind Exerzitien? „Exerzitien sind geistliche Übungen, die abseits des alltäglichen Lebens zu einer intensiven Besinnung und Begegnung mit Gott führen sollen. Sie werden einzeln oder in Gruppen durchgeführt und können einige Stunden bis mehrere Wochen oder Monate dauern. Grundlegende Elemente sind Gebet, Meditation, Fasten, Schweigen und Gespräche mit einem Exerzitienbegleiter“, so die lexikalische Beschreibung.