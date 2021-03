Plus

Wer die virtuellen Stadtratssitzung am Donnerstag in ganzer Länge verfolgen möchte, sollte ein wenig Sitzfleisch mitbringen. Denn satte 22 Punkte stehen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Neben der Überwachung des fließenden Verkehrs geht es unter anderem um einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zum Schutz von Wild- und Honigbienen, den Jahresabschluss der VHS für 2019 und den Kita-Bebauungsplan in Oberbieber, um den es in den vergangenen Tagen einigen Wirbel gab (die RZ berichtete).